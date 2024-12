Impiegato amministrativo per gestione flusso ordine

1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Una società di rappresentanza ed intermediazione operante in Italia ed Europa (che si occupa di offrire soluzioni di acquisto tramite partner localizzati in Cina tramite strutture collegate in loco) sta ancora cercando un impiegato amministrativo "front e back office" con esperienza pregressa nella mansione.

La risorsa si occuperà di gestione flusso ordini e delle pratiche amministrative. Richiesta conoscenza della lingua inglese.

Orario lavorativo full time, offresi contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. (Rif.:PO-242891)