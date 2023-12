Impianti sportivi: sconti a società

Buone notizie per le società sportive. Ieri mattina, su proposta dell’assessore allo sport Simone Faggi, la giunta ha approvato l’introduzione di alcune misure di sostegno per supportare le società sportive del territorio nel loro ruolo di concessionari o utilizzatori degli impianti sportivi. Il problema era legato al mancato utilizzo degli impianti a causa di lavori di manutenzione: chi ha subito uno stop delle attività adesso potrà contare su uno sconto del canone.

E’ stata quindi decisa la riduzione, per le annualità 20232024, dei canoni concessori ai gestori degli impianti sportivi che vedono limitata o interdetta la fruibilità degli stessi a causa di interventi manutentivi di competenza dell’amministrazione comunale programmati o che si sono resi necessari a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio.

La giunta ha approvato anche di procedere, per l’anno 2023, al riconoscimento di un indennizzo per ristorare le società e le associazioni sportive locali che, a seguito di interventi di manutenzione di competenza dell’amministrazione Comunale, non hanno potuto fruire degli spazi a loro assegnati dovendo ricollocare le attività programmate in altre strutture fissando in 39mila euro la cifra massima da destinare alla misura di sostegno.

"Avevamo promesso questo intervento e abbiamo mantenuto l’impegno - afferma l’assessore allo Sport e vicesindaco Simone Faggi - che intenderemo ripetere anche perché nelle strutture in cui c’è bisogno i lavori devono essere programmati e realizzati".