Il weekend in Lazzerini. Libri, foto, cinema e idee per i bambini

Tante iniziative nel weekend in Lazzerini. Oggi alle 16.30 sarà inaugurata la mostra fotografica del concorso ClickiAmo Prato: le votazioni si possono fare in biblioteca fino al 23 febbraio. I proventi del concorso saranno destinati a Pamat. La mostra sarà visitabile fino al 3 marzo. Alle 16.30 secondo incontro della rassegna Lo schermo nero, curata e condotta da Davide Gelli. Alle 16 si parlerà del Nero francese. Sempre oggi alle 16 nella sala ragazzi e bambini Tante storie per creare, con letture animate e laboratori ispirati alle immagini degli albi illustrati, a cura di Artebambini: oggi tocca Paul Klee. Domani parte il nuovo ciclo di Incontri con l’autore organizzato in collaborazione con la Libreria Gori: alle 16.30 Azzurra Rinaldi, economista, direttrice della School of gender economics della Sapienza di Roma parlerà del suo libro Le signore non parlano di soldi (Fabbri editore). Domani in sala ragazzi l’appuntamento con Domeniche piccine: per le famiglie con bambini o bambine da 6 mesi a 3 anni saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’: in qualsiasi in momento dalle 10 alle 12 e non occorre la prenotazione.