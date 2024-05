Il vostro sguardo oltre lo schermo del cellulare

Bravi ragazzi. Con il Campionato di giornalismo di cui ieri abbiamo festeggiato i vincitori, avete avuto modo di affacciarvi a un lavoro bellissimo. Un lavoro che... no, non è un gioco da ragazzi, a voler far le capriole con le parole. E’ impegno, serietà, è responsabilità. E voi lo avete fatto al meglio, offrendonci, in queste settimane, pagine fresche e dense di sensibilità. Ci avete permesso, articolo dopo articolo, di conoscervi un pochino. Ci avete affidato il vostro sguardo sul mondo. L’augurio? Che continuiate a leggere, a informarvi. Non potreste fare regalo migliore a voi stessi: libri e quotidiani vi aiuteranno a decifrare il mondo, a far germogliare la curiosità, insieme ai dubbi. Si cresce anche così.