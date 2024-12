Il Volley Prato cresce: "Ottime prospettive"

Il Volley Prato si è fatto gli auguri. Dirigenti, tecnici, atleti e famiglie si sono ritrovate alla Fabbrica in Pedavena di via Galcianese. Un’occasione di festa per una società che in questi ultimi dodici mesi è cresciuta e si è strutturata e che, dal lato sportivo, sta utilizzando questa stagione per gettare le basi di un nuovo ciclo fatto in casa, coi talenti provenienti dal vivaio e che hanno nell’Under 17, la loro espressione migliore con il primo posto in campionato, l’ottimo comportamento in Serie D e l’exploit al recente torneo modenese dove è stata in grado di mettere in riga corazzate nazionali.

Il presidente Giovanni Giuntoli: "Abbiamo voluto condividere un momento conviviale con ragazzi e famiglie per ringraziare chi ci aiuta ogni giorno, dirigenti, segnapunti, che fa le dirette web delle gare – ha esordito Giuntoli - Insomma, è stato un momento per ritrovarci e augurarci buone feste".

È una stagione annunciata di transizione, dopo due retrocessioni, ma i risultati stanno arrivando da C, D e dal giovanile.

"Con la prima squadra non siamo partiti bene ma ci abbiamo creduto ed il lavoro fatto ci sta ripagando con un buon secondo posto provvisorio. Nel giovanile stiamo lavorando bene. Siamo al vertice in diverse categorie ed abbiamo una Under 17 eccellenza che è al primo posto nel girone e che mi attendo possa approdare ai nazionali per ben figurare".

Famiglia vera questo Volley Prato con genitori e dirigenti che spesso sono la medesima persona. Nonostante questo la società sta consolidandosi e crescendo.

"Abbiamo trasformato la nostra ragione sociale con l’ingresso del Centro Giovanile di Formazione Sportiva, stiamo arricchendo il nostro organigramma e tutto questo per diventare sempre più una società pronta a futuri scenari sempre più belli ed ambiziosi".