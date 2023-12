Il viandante di Galimberti e la sua etica

Umberto Galimberti (foto) torna stasera alle 21 al teatro Politeama, nell’ambito del festival Un Prato di libri. "Il viandante. Un’etica per i tempi a venire" è il tema dell’incontro, che si tiene nell’ambito del festival della lettura per bambini e ragazzi organizzato dall’associazione Il Geranio con la partecipazione, tra gli altri, dei Comuni dell’area pratese, Provincia di Prato, Regione e il contributo di Fondazione Cassa Risparmio. Il punto di partenza da cui si svilupperà la riflessione sarà l’ultimo libro di Galimberti, "L’etica del viandante", edito da Feltrinelli.

Ad introdurre la serata è la presidente della Fondazione Cassa Diana Toccafondi e Roberto Cecchetti, psicologo e docente di filosofia alla Scuola di psicoterapia Erich Fromm di Prato. Il biglietto di ingresso può essere acquistato alla biglietteria del teatro ed ha un costo di 10 euro. Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere le iniziative del festival "un Prato di libri". Si tratta dell’ultimo dei tre appuntamenti che il festival ha proposto per questa edizione: si è partiti con Melvin Burgess per proseguire con Franco Gabrielli, ex capo del Dipartimento della protezione civile che ha affrontato lo scottante tema di attualità della protezione civile partendo dal suo libro sul naufragio e la rimozione della Costa Concordia.