Il turismo pratese a Rimini. Quattro pacchetti doc per far conoscere il territorio

Nel cuore della nuova edizione di Fiera Orchidea, allestita da Piante Mati 1909 a Pistoia (Cna mainpartner) un padiglione è stato dedicato alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’artigianato artistico toscano, con stand organizzati in partnership con Cna Toscana Centro che associa oltre 5000 imprese tra Prato e Pistoia. Ad aprire la Mostra Orchidea 2024 è stato il convegno dedicato al turismo sostenibile, realizzato in collaborazione con Cna Turismo e Commercio, presieduta da Elisabetta Norfini, in cui sono intervenuti anche il presidente di Cna Toscana Centro Claudio Bettazzi, la vicepresidente nazionale Cna Elena Calabria, il vicepresidente della Provincia di Pistoia Gabriele Giacomelli, Francesco Mati contitolare di Piante Mati, Maria Teresa Mormone To dell’Agenzia Malaparte Viaggi, e la coordinatrice dell’Unione Agroalimentare Giada Lenzi. Presentati i pacchetti esperienziali costruiti sui territori di Pistoia e Prato che Cna porterà al prossimo importante appuntamento internazionale con il Ttg di Rimini. Eccoli: Prato tra tessile e contemporaneità (trekking urbano per conoscere piazze e monumenti più belli della città tessile più famosa d’Italia e visita ad un laboratorio per imparare le tecniche tessili). E poi "Artimino sulle tracce degli etruschi e dei medici"; "Alla scoperta del territorio della Val di Bisenzio" e "Tour Francesco e Margherita Datini".

"Presenteremo al Ttg pacchetti turistici che spaziano dalla ristorazione, all’hospitality, dalla cultura storica dei luoghi ai laboratori artigianali, visto che i turisti chiedono sempre di più esperienze dirette e coinvolgenti, per vivere lo spirito delle città che li ospitano" sottolineano Bettazzi e Norfini.