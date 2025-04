Il tunnel sotterraneo sarà pronto entro l’estate

Il tunnel sotterraneo di collegamento tra il Santo Stefano e la palazzina esterna Luigi Biancalani sarò completato entro l’estate. Il percorso è già stato avviato con una prima quota di scavo già effettuata, propedeutica al monitoraggio dei sottoservizi presenti. Il tunnel sotterraneo si trova sul lato del pronto soccorso e durante la sua realizzazione resterà attiva una corsia oltre quella di accesso alla camera calda. L’ampliamento del nosocomio sta prendendo forma: come fanno sapere dall’Asl Toscana centro "con riferimento all’ultimo stato di avanzamento dei lavori e tenuto conto dell’andamento attuale del cantiere la produzione corrisponde a circa il 25%". In pratica che cosa è stato costruito ad oggiI? "Sono state ultimate le opere in elevazione e sono in corso di esecuzione le partizioni interne, le installazioni dei servizi igienici e le predisposizioni impiantistiche. Sono anche in corso di fornitura e posa in opera le facciate continue sui prospetti dell’edificio".

Una grande opera di intervento strutturale sanitario che sta andando a gonfie vele e sta rispettando i tempi previsti dall’azienda aggiudicatrice dell’appalto. "Le lavorazioni ancora da eseguire, prevalentemente impiantistiche, sono compatibili con il cronoprogramma di progetto con un eventuale incremento delle tempistiche da riconoscere all’impresa per alcune modifiche in corso d’opera e per condizioni meteo avverse", si specifica dall’Asl.

Il progetto della palazzina esterna prevede la costruzione di un tunnel elevato per rendere più fruibili i due edifici sanitari sia per i pazienti che per gli operatori. "Da qualche settimana sono iniziate le attività di scavo per la realizzazione dei plinti e dei setti di sostegno della passerella di collegamento fra il presidio ospedaliero e la nuova palazzina – dicono dall’Asl – mentre la carpenteria metallica è in fase di assemblaggio in officina. La realizzazione della passerella è in previsione nel periodo estivo, in cui l’attività dell’ospedale viene normalmente ridotta, e secondo le previsioni di progetto non comporterà il cambiamento della viabilità interna all’ospedale". Infine, l’assetto interno della palazzina quale sarà? "Al piano interrato ci saranno i servizi, al piano terra è previsto servizio psichiatrico e ambulatori, al piano primo degenze e al piano secondo day surgery, degenze, studi e laboratori oncologici".

Sara Bessi