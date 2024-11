Il tessile innovativo. Sostenibilità e sociale. Le carte vincenti di Alma

Alma spa, azienda che dal 1976 produce moquette agugliata, è tra le 17 aziende italiane premiate al Sustainability Award 2024 per aver posto al centro della crescita innovazione ed impatto sociale. Un risultato che l’azienda, leader nel settore della moquette agugliata per gli allestimenti temporanei raggiungendo oltre 60 paesi nel mondo, ha ottenuto tra le 100 realtà produttive selezionate da Elite (all’edizione hanno partecipato in 250). "E’ una grande soddisfazione – dice l’Ad Cavaliere del lavoro Carla Casini, premiata a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana – e un incoraggiamento sul percorso intrapreso da più di venti anni. Si sta lavorando tanto sulla sostenibilità: il premio arriva come stimolo forte a fare di più e meglio". Infatti il "Sustainability Award 2024 è stato attribuito ad Alma grazie al suo eccellente rating Esg e al riconoscimento Top 75 Esg Performances Social, dimostrando come la sostenibilità sia il motore della sua crescita e del valore creato per ambiente, persone e stakeholder", fanno sapere dall’azienda. Oltre al recente riconoscimento Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo per le Pmi italiane, questo secondo premio conferma il ruolo di Alma come esempio di eccellenza imprenditoriale capace di coniugare innovazione, responsabilità sociale e sviluppo sostenibile. Il Sustainability Award, ideato da Kon Group e promosso con Elite col supporto del main partner Azimut, premia le realtà imprenditoriali che si sono distinte per aver orientato le scelte aziendali verso la sostenibilità. Alma ha ottenuto un rating Esg (ambientale, sociale e governance) eccellente in tutte le categorie, guadagnandosi l’unico premio in Italia assegnato sulla base di algoritmi matematici non modificabili. "La sostenibilità non è un comparto isolato – dice Casini – ma una componente trasversale che integra tutte le attività. Alma investe nelle persone e nella comunità locale, aspetto riconosciuto dal premio Top 75 Esg".

Sa.Be.