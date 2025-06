Il tessile del futuro: "Filati made in Italy, workshop globali e promozione digitale"

Non perde tempo, come è nel dna pratese, il nuovo presidente del Consorzio Promozione Filati – CPF, Leonardo Mannelli, della Casa del Filato. "Ci sono alcune priorità su cui ci troveremo a dover lavorare e che rappresentano dei pilastri per lo sviluppo del nostro Consorzio – afferma –. Mi riferisco in particolare al consolidamento dei nostri workshop nel mondo, che sempre maggiormente rappresentano un punto di riferimento per tutti coloro che cercano filati di pregio per maglieria e tessitura". Una dichiarazione di intenti ai quali il neo eletto presidente aggiunge un pensiero per il futuro e in particolare per "l’ulteriore sviluppo della comunicazione digitale, collegata sia alla promozione che alla diffusione dell’eccellenza italiana". Il passaggio di consegne per il Consiglio direttivo e la presidenza del Consorzio Promozione Filati è avvenuto nei giorni scorsi a seguito delle votazioni nella sede consortile di Prato e, in collegamento online, dalla sede dell’Unione Industriale Biellese. Il Consiglio direttivo ha eletto Alberto Enoch (Servizi e Seta srl), Raffaella Pinori (Pinori Filati spa), Leonardo Mannelli (Casa del Filato srl), Federico Gualtieri (Filpucci spa), Simone Parlamento (Di.Vè spa), Filippo Borsini (Manifattura Igea spa) - nuovo ingresso per questo triennio - e, come delegata di Confindustria Toscana Nord, Roberta Pecci (Pecci Filati spa).

Sono stati i sette a decretare, Mannelli a nuovo presidente per il triennio 2025/2027. Di origine fiorentina, con una consolidata esperienza nel comparto filati maturata nell’azienda di famiglia - Casa del Filato - Mannelli avrà il compito di guidare il Consorzio nel raggiungimento di nuovi traguardi e nel consolidamento di quanto già strutturato con successo nei precedenti mandati.

"Sono consapevole dell’importanza del ruolo che vado a rivestire e delle sfide che nei prossimi anni il Cpf si troverà a dover affrontare – dice – Ringrazio sia il mio predecessore, Alberto Enoch, che mi continuerà ad affiancare nel ruolo di vicepresidente, sia tutti gli altri membri del Consiglio direttivo per la stima e la fiducia accordatami".

Il passaggio di consegne è avvenuto attraverso il biellese Enoch, nella veste di past President e neo vicepresidente: "Sono soddisfatto del lavoro svolto durante la mia presidenza perché siamo riusciti, passando attraverso periodi molto complessi per il mercato, a realizzare tutte le attività del Consorzio istituendone di nuove: abbiamo fatto crescere, migliorandolo, il ’Feel the Contest’, abbiamo accresciuto il rapporto fra le aziende e il digitale nel modo più produttivo e innovativo, abbiamo realizzato workshop e trade show nel mondo".

Sa.Be.