Il terzo polo incorona Daneri. Dalla viabilità al parco centrale. Ecco i progetti di Prato merita

Prima un breve video, poi un’ora di intervento parlando di sé e dei suoi progetti per la città, tra il sì al tunnel del Soccorso e un parcheggio interrato in Mercatale. Tutto in un auditorium della Camera di commercio nel quale, secondo gli organizzatori, si sono ritrovate oltre 400 persone. Giovedì sera si è presentato alla città Mario Daneri (nella foto), candidato sindaco della lista "Prato merita" promossa dall’alleanza liberaldemocratica e riformista di Azione, Italia Viva, Libdem e Partito socialista. Alla Camera di commercio c’erano anche tutti i responsabili provinciali dei quattro partiti, Veronica Versace Scopelliti, Stefano Micheloni, Giovanni Luchetti e Paolo Noci. Daneri ha cominciato parlando della sua storia, del lavoro, della famiglia e dello stretto rapporto con Prato. "Ci rivolgiamo a tutti – ha detto – qualunque sia la collocazione politica. Usciamo dalla logica destra/sinistra, le buche sulle strade non sono né di destra né di sinistra".

Daneri è poi passato a indicare alcuni elementi essenziali del suo programma di governo, diviso in sette sezioni, con altrettante slide a fare da guida per il pubblico: identità, cultura, territorio, ambiente, mobilità, urbanistica e centro storico. Poi il candidato sindaco di "Prato merita" è passato a indicare alcune soluzioni precise affrontando nel dettaglio i grandi problemi della città come ad esempio il sottopasso del Soccorso. Secondo il candidato sindaco centrista è necessario proseguire il percorso portato avanti finora, "condividendone la scelta urbanistica per garantire la continuità del territorio". Diverso invece l’approccio sul parco urbano nell’area dell’ex ospedale Misericordia e Dolce: "Bisogna rivedere il progetto, in quell’area sarebbe opportuno fare una piazza con un grande parcheggio interrato anche per gli abitanti del centro storico". Daneri ha parlato anche del Pin, indicando la via per lo sviluppo: "Bisogna creare una scuola per la formazione delle competenze che si stanno perdendo". Poi la proposta di realizzare il forno crematorio, "un’opera che è segno di civiltà". Daneri ha anche accennato alla necessità di ripensare l’area Banci, sviluppare una vera "interlocuzione con il territorio, con le periferie" e alla valorizzazione del volontariato e terzo settore.

Infine l’idea di un grande parcheggio interrato al servizio di piazza Mercatale con lo spazio in superficie dedicato ad un’area museale di arte contemporanea. Secondo Daneri è infine necessario puntare su "una revisione generale della pianta organica del Comune, anche con nuove assunzioni, nella compatibilità delle disponibilità di bilancio".

bl