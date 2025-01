Il teatro dei più piccoli per riflettere ridendo

Torna "Ci vediamo a teatro", in cartellone ricco e divertente, con spettacoli pensati per i più piccoli ei loro genitori. La stagione prosegue domenica 2 febbraio (ore 16.30) con "La stanza dei ricordi", di e con Andrea Fedi. Una produzione Katastrofa Clown, età consigliata: dai 4 anni. In ogni casa c’è sempre una vecchia stanza dove sono dimenticati vecchi bauli e valigie contenenti i nostri giochi e i ricordi della nostra infanzia. Questa è La stanza dei ricordi, uno spettacolo comico, ma allo stesso tempo poetico, dove il pubblico viene catapultato in una stanza piena di valigie contenenti marionette, cappelli, bolle di sapone e tanti altri oggetti.

Domenica 9 febbraio (ore 16.30) sarà la volta di "Tranquilli", diretto e interpretato da André Casaca. Una produzione Teatro C’art Comic Education Italia, età consigliata: dai 3 anni. Uno spettacolo che, attraverso clown, mimo e teatro fisico, invita a riscoprire la serenità nel caos quotidiano. Un inno alla calma e alla bellezza nascosta nel vivere semplice.

Domenica 16 febbraio (ore 16.30) alla Sala Banti arriva "Wroong", diretto e interpretato da Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza. Età consigliata: dai 5 anni. Cosa è giusto, cosa è sbagliato? Quando e perché ci sentiamo sbagliati? E quando, invece, tutti dicono che è sbagliato e a noi sembra giusto e viceversa.

I biglietti costano 5 euro, per una scelta del Comune di lasciare invariati i prezzi per dare la possibilità a tutte le famiglie di partecipare. Informazioni, prenotazioni e prevendite "I formaggini guasti" allo 0574.651548 o al cellulare 328.2718519. Informazioni a: [email protected].