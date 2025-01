Il super derby sotto rete conquistato dal Vintage Volley

E’ il Vintage Volley a conquistare il derby pratese del campionato di serie D regionale maschile. La capolista del girone A infatti si impone col punteggio di 3-0 alla palestra della Castellina contro il Volley Prato al termine di una sfida in equilibrio solo nel terzo parziale.

I primi due set, infatti, vedono il Vintage dominare in campo: nella prima frazione arriva un netto 25-15. Punteggio che si ripete anche al ritorno in campo, con la capolista a controllare di fatto il match.

Nel terzo set si assiste alla reazione della Kabel che riesce a giocare punto su punto al cospetto dei cugini del Vintage. Ne viene fuori un parziale avvincente che si decide solo ai vantaggi. Qui la maggiore lucidità della capolista viene fuori, portandosi a casa frazione e partita per 26-24.

In classifica dopo questa affermazione il Vintage sale a quota 23 punti, in testa al girone A assieme al Firenze Volley e con un punto di vantaggio sul Fides Torrita. Quarta piazza a -5 per Pallavolo Certaldo e Pallavolo Scarperia. Per quanto riguarda il Volley Prato si trova in settima piazza in graduatoria con 11 punti totalizzati.