Il Sole in classe on line. L’incontro alla Camera

Le richieste di partecipazione, i corsi e i contenuti educativi de Il Sole in Classe diventano digitali. È on line la nuova piattaforma promossa da Anter, l’Associazione nazionale tutela energie rinnovabili nata a Prato: è stata presentata a Montecitorio in un incontro con Federico Mollicone, presidente della commissione cultura, scienza e istruzione della Camera, a cui hanno partecipato il presidente di Anter Alessandro Giovannini, il direttore Lohengrin Becagli, i coordinatori interregionali degli ambasciatori e lo staff di direzione. La piattaforma è stata sviluppata il supporto di Frog Learning, società specializzata in progetti di apprendimento e d’innovazione digitale. Lo strumento si presenta in maniera fruibile e ricca di funzionalità: dai materiali dei corsi alla possibilità di scaricare attestati e generare report sull’utilizzo, allo svolgimento di quiz per la verifica dell’apprendimento. Il Sole in Classe va avanti dal 2014 nelle scuole primarie e secondarie di I grado di tutta Italia. Ad oggi sono state svolte oltre 7mila lezioni con il coinvolgimento di oltre 270mila studenti. A dimostrazione della qualità della proposta e dei supporti sviluppati, il ministero dell’Istruzione ha inserito Il Sole in Classe tra le proposte di educazione ambientale offerte agli istituti scolastici del paese. Il primo corso disponibile sulla piattaforma sarà proprio Il Sole in Classe: ciascun insegnante potrà aderire e presentare il progetto ai propri studenti. Info: [email protected].