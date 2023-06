Il "Social forum di Prato" La sinistra guarda a Campi

La sinistra pratese sulla scia dei risultati elettorali di Campi Bisenzio prova a creare un nuovo contenitore in vista delle amministrative 2024. Il manifesto si chiama ‘Social Forum di Prato’ e sarà presentato domani alle ore 21 alla Casa del Popolo di Cafaggio. La scelta del luogo non è casuale, visto che la battaglia ambientalista va avanti da anni nella zona di Prato sud, così come non è casuale la partecipazione della vicesindaca di Campi Bisenzio, Federica Petti, una delle protagoniste dell’exploit elettorale del neo primo cittadino campigiano Andrea Tagliaferri. Ad affiancarla nel dibattito ci sarà Tommaso Fattori, ex consigliere regionale di Sì Toscana a Sinistra. "Negli ultimi mesi ci siamo incontrati con diverse persone per rilanciare l’attivismo sul territorio e aprire una riflessione sulle principali criticità e prospettive, elaborando un’alternativa politica radicale ed unitaria, in una sorta di Social Forum di Prato, anche in vista delle prossime amministrative – spiegano i promotori –. Siamo impegnati sul fronte dell’attivismo civico, associativo, dentro movimenti ambientali, comitati di quartiere, associazioni antifasciste e solidali, collettivi studenteschi e per la tutela della sanità pubblica e dei beni comuni. Si sente l’esigenza di condividere una discussione sulla città, sulle criticità e le prospettive del territorio, confidando nel crescente impegno di mettere in rete persone e realtà spesso senza più riferimenti politici". Una rete che si mette in opposizione sia al centrodestra, ma anche al Partito Democratico.