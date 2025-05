Antica Fiera. È il giorno del mercato

Tutti a Vernio oggi all’Antica fiera di San Giuseppe: si raccomanda a chi si sposta da Prato o da altre località in auto di seguire le indicazioni per le aree parcheggio dedicate. I parcheggi per i visitatori sono in via Roma, viale della Stazione, via Costozze e in altre aree vicine alla festa. In alternativa si può utilizzare il treno, che dalla stazione centrale di Prato a quella di Vernio impiega circa 15 minuti.

Stamani alle 10 in piazza del Comune c’è l’apertura della fiera. Alle 10.30 presentazione del volume fotografico "Radices" di Gabriele Tartoni e inaugurazione della mostra fotografica a cura di Cia Toscana Centro. Per l’intera giornata nel parcheggio del campo sportivo di Serilli esposizione dei mezzi per il soccorso antincendio e giochi ed attività per i più piccoli a cura di Vab Valdibisenzio. Al Meucci dalle 11 alle 16 attività di tutela ambientale, dimostrazioni di salvamento in acqua e battesimo della canoa a cura del Gruppo storico della Pubblica Assistenza di Prato. Nel chiostro del Casone dalle 14.30 alle 17.30: "Dame, spade e cavalieri", laboratorio per costruire giocattoli e sculture in legno recuperato, a cura di associazione Fantulin.

Mentre alle 16, nella sala di palazzo comunale l’appuntamento "Benvenuti Piccoli lettori". Una lettura animata con l’autore Massimiliano Maiucchi in collaborazione con Un Prato di libri, l’associazione Geranio, Auser La Sartoria Vernio.

Per tutta la giornata il mercato della Fiera, Girlesque street band – marching band al femminile – il cibo della Fiera in piazza 1° Maggio. Infine i ristoratori della Valbisenzio offrono I tortelli di San Giuseppe a prezzo speciale (ristoranti Casa Le Bandite a Terrigoli, Hotel Margherita a Montepiano, Il Circo della Luna a Mercatale, Cà dei Fiori e La Vecchia Spugna a Sasseta, Ristorante Il Ghirighio e La Castagna a Migliana, Trattoria Stefanacci a Costozze).