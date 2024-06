Il sindaco Giovannini e la poetessa. Va in scena il ‘dialogo impossibile’

Cosa avevano in comune una scrittrice e poetessa affermata come Sibilla Aleramo e il sindaco di Prato Roberto Giovannini, rieletto quattro volte nel Dopoguerra? Apparentemente niente ma, in realtà, i due si conobbero in una circostanza ben precisa e si scambiarono lettere: ad allacciare un dialogo impossibile fra Roberto Giovannini e Sibilla Aleramo è "Ti ricordi della vita?", di cui Maila Ermini è autrice e interprete insieme a Gianfelice D’Accolti. Lo spettacolo, in scena domani sera (alle 21.30) a Palazzo Datini, è inserito nella rassegna "Prato Estate 2024" (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Un omaggio a una figura storica di Prato, uno dei più appassionati sindaci italiani del dopoguerra. Roberto Giovannini e l’autrice del primo romanzo femminista italiano si conobbero in occasione del premio Prato negli anni Cinquanta quando il primo cittadino la chiamò a far parte della giuria. Fra i due sbocciò una vera intesa, forse addirittura attrazione, tanto da scambiarsi lettere con un’intensa relazione culturale. Lei è figura di donna intellettuale e passionale che ben si adatta a dialogare con il difficile e talvolta irascibile Giovannini, proprio per la sua non convenzionalità. Quello di "Ti ricordi della vita?" è un gradito ritorno dello spettacolo del Teatro La Baracca di Casale di cui Maila Ermini è l’anima.

Proprio nel piccolo giardino all’aperto del teatro di Casale, al Pereto della Baracca, andrà in scena mercoledì 3 luglio (alle 21.30) lo spettacolo "Pinocchia" di e con Maila Ermini. Dopo il felice debutto alla Borsa italo-tedesca di Prato, che aveva come filo conduttore la favola di Pinocchio, questa simpaticissima rivisitazione al femminile del personaggio di Collodi si presenta, in versione completa, alla Baracca: come sarebbe stata la favola di Pinocchio se la protagonista fosse stata una burattina? Ingresso con offerta libera al Pereto della Baracca.

M. L.