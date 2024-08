Il signore del Vintage a Cinecittà : "Ho realizzato uno dei miei sogni"

La passione per l’arte, coltivata fin da piccolo a seguito del padre commercialista, lo ha portato a realizzare uno dei suoi sogni più grandi: entrare nel mondo di quella settima arte che è il cinema. I suoi pezzi unici di arredamento e design d’epoca, che lo rivelano come uno dei maggiori esperti del settore e di maggior gusto, li abbiamo visti nei set di grandi film, molti dei quali premiati nei festival, e serie. Gabriele Caselli, fiorentino, 45 anni, da sempre ’cacciatore’ dal grande fiuto di pezzi di arredamento dagli anni ’’50 agli ’80 con qualche incursione negli anni ’20 e ’30 del Novecento, opera tra Prato, Agliana, Firenze e adesso è sbarcato a Roma, a Cinecittà, con il suo Laboratorio Vintage. "Ho acquistato gli arredi della serie Netflix ’Ripley’, che erano custoditi in un hangar a Cinecittà – racconta – Ho deciso che era il momento di aprire un magazzino a Roma, Laboratorio vintage rental division, vicino all’industria del cinema con cui lavoro ormai da anni. Qui ho una socia, Maria Luisa Pacini, arredatrice nel cinema. La mia prima collaborazione cinematografica in cui ho fornito arredamenti a noleggio? E’ stata per ’L’universale’, pellicola di Federico Micali. Poi ho proseguito con film sia italiani che internazionali". Per lui, che, ragioniere senza alcuna intenzione di seguire le orme paterne, ha aperto l’azienda dal 2012, uno dei momenti di maggiore emozione è stato quando ha potuto seguire alcune riprese a Cinecittà di ’Trust’ di Danny Boyle: "Non dimenticherò mai quell’’action’ pronunciato ad alta voce dal regista". Un sogno che si sta consolidando nella lunga filmografia del suo curriculum e adesso anche con la collaborazione con Dante Ferretti (tre premi Oscar per la scenografia) per l’allestimento di ’Passeggiate romane’ al Maxxi di Roma. Sogno nel sogno è stato fornire arredi per "una delle avventure di Indiana Jones: sono cresciuto con il mito di questo personaggio". Tra film per il grande schermo e serie tv, l’elenco è davvero molto ricco di titoli che hanno segnato la storia cinematografica degli ultimi anni. Così tra i titoli troviamo ’L’isola delle rose’, ’L’amica geniale’, ’L’Arminuta’, ’I delitti del barlume’, ’E’ stata la mano di Dio’, ’Le otto montagne’, ’Ferrari’, ’The house of Gucci’, ’Catch22’, ’Ennio Doris’.

"Quest’anno – dice Caselli con un pizzico di soddisfazione – sono riuscito a fornire gli arredi per il tugurio del Grande fratello. Ho scelto un arredamento dalla tipologia industriale: i concorrenti che finiscono nel tugurio sono in ’punizione’". E guarda oltre alla Toscana e al Lazio: "Voglio espandermi ed aprire anche a Milano, dove già collaboro al programma ’Cash or trash’".

Sara Bessi