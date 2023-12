Il romanzo musicale di Cammilli. E rivivono gli anni Cinquanta

Un romanzo musicale per tornare agli anni Cinquanta fra jazz & blues. Gianni Cammilli, musicista di Poggio a Caiano, ha pubblicato il un romanzo "Io blues Lei jazz" scritto a quattro mani con Mafalda Sirolla, con la quale forma il duo "Bianco Magnolia". Mafalda e Gianni l’anno scorso parteciparono al Tour Music Fest di San Marino: non vinsero ma rimase la soddisfazione di essere stati selezionati in 40 su 600 alle audizioni. Gianni è toscano e Mafalda, invece, lombarda di Sesto San Giovanni. Uniscono la loro esperienza per comporre, suonare e cantare. Gianni ha quasi 50 anni di musica alle spalle e il suo primo "concerto" fu a 16 anni, dopo ha svolto un’intensa attività live e in studio con diversi gruppi, tra cui Alchimia e Quodlibet. Poi a Prato: "Qui – dice Gianni Cammilli – ho collaborato con l’orchestra per la rivista del Buzzi, al Metastasio, dove ho avuto l’onore di suonare con Stefano Bollani ancora quasi sconosciuto".

M.S.Q.