Il rock dei The Grunge conquista. Il gruppo vola al secondo posto

I "The Grunge", la più giovane rock band della scuola di musica "School Rock" di Massimo Dattoli i cui componenti sono seguiti dalla vocal coach Delia Taurisano, si sono distinti nella categoria Under 17 piazzandosi al secondo posto al Santomato "Cbe - Campionato band emergenti", la manifestazione che è giunta all’undicesima edizione.

I "The Grunge" si sono piazzati al secondo posto tra ben cinquanta band concorrenti.

Con un distacco di soli 25 punti dal primo gruppo, i giovanissimi musicisti pratesi hanno guadagnato il secondo posto in classifica. Un ottimo risultato che ha permesso allaband di aggiudicarsi, come premio, un tour estivo che porterà i "The Grunge" ad esibirsi sui palchi dei Renai, alla Festa della birra di Maliseti e al Campi Beer grazie alla "School Rock", che si occupa del gruppo, oltre che nella preparazione, anche sotto il profilo manageriale.

Un bel successo per i "The Grunge", la cui età media è di 11 anni. Ecco tutti i componenti della formazione musicale: Briana Camara alla voce, Francesca Mancia alla chitarra solista, Pietro Baggiani alla chitarra ritmica, Lapo Mazzoni al basso, Dario Nucciarelli alla batteria, Anna Franchi alle tastiere e al sinth. A questo punto non ci resta che seguire i "The Grunge" in questa calda estate dai social fino ai palcoscenici che ospiteranno il loro sound travolgente.