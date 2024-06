Il ritrovo a 30 anni dal diploma

"Sono passati 30 anni dal nostro diploma, ma l’affetto e l’amicizia che ci lega non è invecchiata come noi". Insomma, l’amicizia non conosce tempo, erosione, sfilacciamenti. E così alcune ex compagne ed ex compagni di classe si sono dati appuntamento, venerdì scorso, per una cena, un brindisi e un viaggio nei ricordi. "Abbiamo voluto ritrovarci per festeggiare i 30 anni dal diploma conseguito nel ’94 alla scuola J.M.Keynes di Prato, classe 5Ap". Una bella festa, con l’appuntamento al prossimo traguardo, "sperando di essere tutti". Nella foto in basso, da sinistra a destra: Sara Pecchioli, Valentina Puggelli, Silvia Londi, Katiuscia Sacco, Chiara Calzolari, Andrea Attucci, Stefania Nardini, Katiuscia Vaiani, Marco Gemmi, Chiara Paoletti, Laura Sernesi e Stefania Angioni.