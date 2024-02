Il ritorno della Mille Miglia. Passaggi in piazza Duomo Castello e Fabbricone

Per la prima volta la Mille Miglia, la gara definita ‘la corsa più bella del mondo’, transiterà da piazza del Duomo a Prato. Questa è la principale novità 2024 del percorso pratese che passerà dalla nostra provincia venerdì 14 giugno. L’annuncio è stato dato dal presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni, durante l’incontro tenuto alla Camera di Commercio in cui sono state effettuate le premiazioni per le partecipazioni 2021 delle associazioni e gettate le basi per l’organizzazione dell’edizione di quest’anno. La Mille Miglia passerà da Prato nell’ambito della quarta tappa, quella che porterà le auto d’epoca da Roma a Bologna. La carovana entrerà nella nostra provincia da Carmignano, all’altezza de Il Pinone. Poi transiterà per Poggio a Caiano, seguirà il tracciato in via Roma, per poi svoltare sull’asse delle industrie. Qui imboccherà via Berlinguer, passerà davanti al Museo Pecci, e vedrà le auto in gara svoltare in via Ferrucci lungo la corsia preferenziale. Da qui ci sarà l’approdo in piazza San Marco e viale Piave per il controllo orario nei pressi del Castello dell’Imperatore. Da qui iniziano le novità dell’edizione 2024: per prima cosa ci sarà un controllo a timbro in piazza del Comune, poi le auto passeranno per la prima volta da piazza del Duomo. A seguire via Muzzi, Porta Pistoiese con l’accoglienza della comunità cinese, via Bologna e l’ingresso nel viale del Fabbricone Storico che racconterà la tradizione tessile del distretto, grazie alla collaborazione Lanificio Fratelli Balli: sarà il connubio di una corsa storica all’interno di un luogo iconico del territorio. La parte finale della tappa pratese vedrà le auto circolare lungo Ponte Datini, viale Borgovalsugana, via Firenze e dirigersi al confine provinciale con Calenzano. In totale da Prato passeranno circa 1.100 macchine: 420 d’epoca in gara, 120 di tributo Ferrari, 20 elettriche e una a guida autonoma. Il resto saranno automobili dell’assistenza gara. "Siamo di fronte a una rinnovata sfida che porteremo in fondo con grande entusiasmo – aggiunge il direttore di Aci, Claudio Bigiarini -. Negli occhi degli appassionati era tangibile la passione per questo evento e il desiderio di potere contribuire a renderlo ancora più speciale". A proposito di percorso, nella prima metà di maggio ci sarà l’edizione 2024 di Ruote nella Storia che percorrerà in anteprima il tracciato che il mese dopo sarà percorso dalla carovana della Mille Miglia.