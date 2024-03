Il ritorno del maresciallo Chilleri. Nuovo giallo di Luca Martinelli

Luca Martinelli (foto), giornalista e scrittore, è in libreria con il suo ultimo romanzo giallo edito per i tipi di Damster: "L’ospite americano" è la nuova e appassionante indagine del maresciallo dei Reali Carabinieri Giorgio Chilleri. La storia è ambientata nella Prato industriosa del 1906, attraversata in quell’anno da uno degli scioperi più tumultuosi al Fabbricone, sedato da una carica dei Carabinieri, provenienti da Firenze.

L’arrivo dell’ospite "un negro", come si diceva un tempo, figura mai visto prima in città e accolto nella casa della ricca vedova di un imprenditore tessile, suscita le dicerie più maliziose, soprattutto perché il giovane di colore non esce mai di casa. La storia si condensa in un periodo temporale ristretto, dall’11 al 20 luglio 1906. Da dicerie ad accuse contro lo straniero quando viene uccisa una donna, l’amante dell’imprenditore defunto: stampa e pratesi lo accusano di essere il sicario, ma la situazione di complica quando anche la vedova viene uccisa. Ed ecco che il maresciallo Chilleri, che sta seguendo con frustrazione lo sciopero al Fabbricone, viene risvegliato da questo caso dalla matassa intricata. Chilleri è alla sua seconda indagine creata dalla penna di Martinelli, conosciuto per il filone di Sherlock Holmes e per essere direttore di The Strand Magazine, la rivista pubblicata da Uno Studio in Holmes che riunisce gli sherlockiani italiani. "Sherlock è citato anche in questo ultimo giallo ambientato nella Prato internazionale di inizio Novecento", dice Martinelli che ha all’attivo altri romanzi pubblicati e antologie di racconti. L’esordio di Martinelli è stato nel 2009 con "Il palio di Sherlock Holmes"; nel 2012 ha vinto il premio Garfagnana in giallo con "Sherlock Holmes e l’improvvisa morte del cardinale Tosca". Per Damster Edizioni ha pubblicato "Prima dell’uragano", "Una libera donna d’affari", oltre che "L’ospite americano". Il libro sarà presentato in prima assoluta sabato 16 marzo alle 12 a Bologna in occasione del GialloFestival al centro sociale Montanari.

Sara Bessi