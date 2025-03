Il ricordo di Marchi in Comune

Vernio si appresta a dare l’ultimo saluto all’ex sindaco Roberto Marchi. La camera ardente è allestita nella sala consiliare del Palazzo comunale a San Quirico, aperta da ieri pomeriggio. Oggi l’orario è dalle 8,30 alle 23, domani sarà dalle 8,30 alle 14,30. La cerimonia funebre si svolgerà domani alle 15.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo alle 15,30. La famiglia chiede, invece di fiori, donazioni all’Associazione di volontariato Malattia di Alzheimer AIMA Prato (utilizzare l’IBAN per donazioni IT89N0344021502000000505700). L’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per domani, mentre il consiglio comunale, previsto per lunedì 31, d’accordo con tutti i capigruppo è rinviato in segno di lutto e vicinanza alla famiglia a lunedì 7 aprile ore 21. La seduta si aprirà con un ricordo dell’ex sindaco Roberto Marchi.

La scomparsa di Marchi che aveva 70 anni ancora da compiere ha destato molto cordoglio perché oltre ad essere stato sindaco di Vernio, dal 1995 al 1999, ha speso la sua vita per il territorio, impegnandosi nel sociale e nell’associazionismo cattolico. Così lo ricorda anche l’onorevole Erica Mazzetti: "Ha sempre pensato al bene comune della nostra Vernio come sindaco e negli altri incarichi, ma soprattutto era un cittadino attivo. Uomo dell’ascolto e del confronto ma anche del fare. Sempre propositivo e coinvolgente".

La sindaca di Vaiano Francesca Vivarelli lo ricorda così: "Il suo entusiasmo, la sua generosità, la sua propensione alle relazioni umane, all’empatia e alla gentilezza hanno contraddistinto il suo percorso nella vita e nelle istituzioni: un uomo di buona volontà, che non si è mai risparmiato nell’impegno civile e sociale per la propria comunità".