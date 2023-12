Il progetto al Santo Stefano La labrador Magda in corsia E’ l’ora della pet relax in pediatria

Il progetto "Attività assistita con animali" l progetto "Attività assistita con animali" nei reparti di Pediatria dell’Asl Toscana centro arriva anche al Santo Stefano. Magda, una splendida Labrador insieme all’operatrice della Scuola Cani Guida per Ciechi ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati presso il reparto diretto da Pierluigi Vasarri e coordinato da Stefania Bianchi. Un graditissimo regalo di Natale che ha portato un sorriso ai bambini ricoverati e agli operatori che li assistono. Gli interventi di attività assistita all’interno dei reparti pediatrici prevedono l’interazione con gli animali, sempre condotti da personale esperto, in aree dedicate come le ludoteche interne fino alle stanze di degenza. Poter svolgere attività divertenti e rilassanti distrae il bambino dalla sua malattia e restituisce fiducia nelle sue capacità.

"Con la dottoressa Mechi, direttore del presidio ospedaliero – afferma Monica Chiti, dirigente infermieristica Area Territoriale Pratese – tenevamo molto alla realizzazione di questo progetto; oggi è stata un’occasione straordinaria che auspichiamo si possa concretizzare attraverso una progettualità stabile affinché la Pet Relax assuma il ruolo di percorso di cura per tutti i bambini ricoverati nel nostro ospedale".

"L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo oltre che dai bambini degenti anche dagli operatori sanitari presenti – conclude Vasarri – Queste iniziative servono ad allentare lo stress e fanno parte del processo di cura. Il benessere dei bambini ci sta a cuore".