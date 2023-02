Il primo villaggio operaio in Italia La storia nei libri

Doppio appuntamento con i libri in Lazzerini domani e sabato. Per il ciclo Incontri con l’autore organizzato in collaborazione con la Libreria Gori, domani alle 18 si parlerà del libro ’Al di qua del fiume. Il sogno della famiglia Crespi (Nord)’ insieme all’autrice Alessandra Selmi e la scrittrice Diletta Pizzicori.

’Al di qua del fiume’ è la storia del primo villaggio operaio in Italia, Crespi: un sogno diventato una grande realtà, a cavallo tra mondo contadino e mondo industriale, un sito all’avanguardia, e a misura d’uomo. Consapevole istintivamente dell’importanza dei servizi come diritto dei lavoratori, Crespi ha fatto suo il dovere sociale di garantire un futuro agli uomini e alle donne del suo cotonificio, mettendo davanti a tutto il loro benessere. Un racconto appassionato dell’intreccio di destini tra imprenditori visionari e coraggiosi e famiglie operaie: speranze, drammi, vendette e amori in un grandioso ed emozionante affresco storico.

Sabato alle 17 si terrà invece la presentazione del romanzo di Raffaello Pecchioli ’Via delle bocche del lupo, 73 (sinfonia in Si minore per archi e orchestra)’, uscito postumo per Attucci Editrice a cura di Alessandro Attucci e Sara Pecchioli. Oltre all’assessore alla cultura Simone Mangani, saranno presenti Sara Pecchioli, Riccardo Mazzoni, Alessandro e Monica Attucci.

A 11 anni dalla scomparsa di Raffaello Pecchioli, poeta, giornalista e scrittore pratese, il romanzo è adesso in libreria grazie all’impegno delle figlie che sono riuscite a mantenere la promessa fatta al padre pochi giorni prima di morire e al lavoro di editing di Alessandro Attucci.

Il romanzo è ambientato nel 1989 in Toscana dove alcuni gravi fatti vennero a turbare la relativa tranquillità. Nella cittadina di Borgo al Cornio, tre amici, Carlo, Ulisse e Antonio sono legati da una grande amicizia e da un tragico destino. I tre compagni di infanzia condividono fin da bambini le prime esperienze di vita, gli ideali politici, gli slanci rivoluzionari contro il potere delle istituzioni e sognano per loro un futuro migliore. Per varie vicissitudini ognuno di loro dovrà scontrarsi con una realtà ben diversa. Info: [email protected]; www.bibliotecalazzerini.prato.it.