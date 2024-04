Il Prato all’ultimo sforzo. Vincere per la salvezza

Battere la Dozzese per evitare la coda dei playout. Ma anche una sconfitta, se lo scontro diretto fra Atlante Grosseto e Real Fabrica fosse vinto da quest’ultima squadra, potrebbe andare bene al Prato Calcio a 5 che oggi scenderà in campo al Pala Kobilica (alle 16) per giocare quella che si spera possa essere la sua ultima partita della stagione. La situazione di classifica nel girone B della serie A2 maschile è infatti la seguente alla vigilia: i biancazzurri sono terzultimi in compagnia della History Roma con 20 punti e attualmente fuori dalla zona retrocessione, dove si trovano l’Atlante Grosseto, penultimo con 18 e per il momento destinato ai playout, e il Real Fabrica, battuto a domicilio nel turno precedente da Andrea Bearzi ed i suoi e ultimo con 16 e per adesso retrocesso in B. Oggi, contemporaneamente alla sfida di Prato, a Grosseto è in programma per l’appunto lo scontro diretto fra Atlante e Real Fabrica. Un finale thrilling, dunque, per questa regular season che vede il Prato Calcio a 5 in una posizione più tranquilla dopo le ultime due vittorie consecutive ottenute in campionato, a cui ora si spera se ne possa aggiungere una terza che toglierebbe di mezzo ogni calcolo salvezza, anche se la Dozzese dell’ex direttore sportivo biancazzurro Andrea Candeloro, che è quarta in classifica e già dentro ai playoff, non sarà avversaria delle più facili. Nel Prato Calcio a 5 mancherà Francesco Martini squalificato. Massimiliano Martini