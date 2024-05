Altri 88 milioni per uscire dall’incubo

Altri 88 milioni dal governo per fare un passo verso il pieno ritorno alla normalità dopo l’alluvione, anche nei conti. I fondi stanziati ieri dal governo serviranno per le spese (sostenute o da sostenere) per il soccorso e l’assistenza alla popolazione, per il ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e per la gestione di rifiuti e macerie. E’ uno stanziamento corposo che ricadrà anche sulla nostra provincia, così come sugli altri territori colpiti dall’alluvione del 2 novembre. Una buona notizia nel giorno della festa del lavoro. Proprio quel lavoro, anche dei volontari, che sei mesi fa e per molte settimane ha consentito a Prato di uscire dalla tragedia.

