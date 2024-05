Festa del lavoro. Oggi il corteo e le bandiere

Festa dei lavoratori: gli appuntamenti di oggi. Alle 8.30 in piazza Cardinale Niccolò il Comune deporrà una corona d’alloro al monumento in onore dei caduti e degli invalidi del lavoro, in presenza dei rappresentanti sindacali e dell’Anmil, l’Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Alle 9 verrà celebrata la messa in cattedrale, a seguire il sindaco Matteo Biffoni, il corpo dei valletti e il gonfalone comunale partiranno da piazza del Comune per raggiungere alle 10.30 piazza Mercatale, dove prenderà il via il tradizionale corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil. La sfilata arriverà alle 11.30 in piazza Santa Maria delle Carceri dove è previsto il comizio, che sarà concluso da Lorenzo Pancini, segretario generale della Camera del Lavoro. Nel pomeriggio alle 17 nel salone consiliare del Comune si esibirà il Concerto Cittadino Edoardo Chiti, l’ingresso è libero. Come da tradizione oggi, festa dei lavoratori e inizio del mese mariano, nel pomeriggio ci sarà anche l’ostensione della sacra cintola dal pulpito di Donatello, al termine del canto dei vespri. che inizierà alle 17.30. I testimoni del rito saranno due maestri del lavoro. Da ricordare anche per domani l’apertura straordinaria del Museo del Tessuto dalle 10 alle 19, con la possibilità di visitare la bella mostra dedicata a Walter Albini, il grande stilista considerato il padre del pret-à-porter. Aperto dalle 10 alle 19 anche il Centro Pecci, mentre il Museo di Palazzo Pretorio sarà aperto dalle 10.30 alle 18.30.