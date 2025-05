Il pratese Luca Mannori incoronato “miglior pasticciere d'Italia 2025”

Prato, 19 maggio 2025 - Luca Mannori è il miglior pasticcere d’Italia Apei 2025. Il prestigioso riconoscimento, conferitogli dall’Associazione Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana – presieduta da Iginio Massari – gli è stato consegnato ieri sera a Firenze, nel corso della serata di gala organizzata dalla stessa Apei in occasione dell’annuale Seminario Pubblico dedicato all’alta pasticceria. L’evento, organizzato in collaborazione con la Confcommercio Firenze, si è tenuto nel Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella e ha avuto come fil rouge il tema “Rinascimento del Gusto”.

“Sono onorato di avere ricevuto questo riconoscimento dal collega ed amico Iginio Massari in un’occasione così importante, ieri ho ricevuto il premio a Firenze ed oggi siamo qui a Prato nella mia città e questo rende il premio ancora più gradito. Ringrazio la mia famiglia e lo staff per aver contribuito a raggiungere questo traguardo” le parole di Luca Mannori. Quello assegnato ieri sera a Luca Mannori è l’ennesimo titolo che va ad arricchire il già pingue palmares del celebre pasticcere pratese, il quale può vantare tra le onorificenze appuntate al suo petto un titolo mondiale di cioccolateria con la rinomata torta Setteveli nel 1997, un titolo europeo nel 1998 e svariate medaglie d’oro che ne testimoniano l’eccellenza a 360 gradi, dalle brioche alle mignon, alle monoporzioni. Questa mattina intanto, una delegazione composta da circa 80 pasticceri Apei provenienti da tutta Italia in occasione del Seminario Pubblico toscano, hanno visitato i locali ed il laboratorio della storica pasticceria di Luca Mannori, in via Lazzarini dove hanno potuto conoscere la storia del Maestro pasticcere vanto della città di Prato e vedere dal vivo il laboratorio dove nascono i capolavori che lo hanno reso famoso conquistando i più ambiti riconoscimenti rendendo la città di Prato una capitale dell'Arte Pasticcera.

“Un riconoscimento che non nasce a caso – commenta Ilaria Bugetti, sindaca di Prato - e conferma l’alta qualità della nostra pasticceria. Abbiamo tenuto a battesimo tanti grandi maestri della dolcezza e cerchiamo di trasmettere alle nuove generazioni una tradizione che è fatta di tipicità ma anche di fantasia e sperimentazione. Sono davvero orgogliosa che tutto questo avvenga nella città che sono stata chiamata ad amministrare. E’ un’altra eccellenza che vogliamo valorizzare”.

Chi è Luca Mannori. Pasticcere cioccolatiere dal 1985 e membro dell’accademia dei Maestri Pasticceri Italiani dal 1993, Luca Mannori già agli inizi della sua carriera si aggiudica il Grand Prix Internazionale del Cioccolato a Eurochocolate Perugia, bissando l’affermazione nel prestigioso contesto con l’elezione nel 2000 agli Eurochocolate Award a migliore artigiano cioccolatiere. Nel 2002 arriva il titolo di miglior pasticcere dell’anno per l’Accademia Maestri Pasticceri e, negli anni seguenti mette in fila una serie di successi ricevendo riconoscimenti per la migliore colomba innovativa, per la migliore tavoletta fondente, per la migliore mignon ai frutti di bosco e per il miglior cioccolatino per qualità e innovazione. In aggiunta a tutto questo, Luca Mannori è anche una presenza fissa da anni nella Guida Pasticceri e Pasticcerie del Gambero Rosso nella sezione miglior pasticceria – dal 2020 e fino ad oggi è ininterrottamente detentore delle Tre Torte - sia tra i vincitori del Premio per il Miglior Packaging innovativo. Nel 2014 fonda la Mannori Oper School, uno spazio dedicato alla formazione professionale dei giovani pasticceri e ancora oggi è docente e consulente di Pasticceria e Cioccolateria, continuando ad insegnare nelle più prestigiose scuole ed aziende a livello nazionale ed internazionale.