Il pratese Guarducci candidato sindaco a Livorno. La corsa del giornalista sostenuto dal centrodestra

In attesa di capire quali pratesi saranno candidati sindaco della città, un pratese candidato sindaco c’è già. E’ ufficiale la discesa in campo di Alessandro Guarducci, giornalista di 63 anni, come candidato civico del centrodestra a Livorno. Nato a Prato, Guarducci ha lavorato per anni nella redazione del Tirreno della nostra città, prima di diventare caporedattore centrale della testata a Livorno e prima di andare in pensione. Con la sua lista civica "Livorno torna grande" e l’appoggio del centrodestra sfiderà il sindaco uscente Luca Salvetti, collega televisivo di Granducato Tv, anch’egli civico già eletto con l’appoggio del Pd che ha deciso di riconfermarne la candidatura. La candidatura di Guarducci verrà presentata ufficialmente sabato 27 gennaio al Grand Hotel Palazzo di Livorno con tutti i partiti della coalizione che lo sostengono.