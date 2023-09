Il post su Rosy Bindi e Diletta Bresci fa infuriare le "Dem"

Poggio a Caiano, 9 settembre 2023 – Un cittadino sui social ironizza fra Rosy Bindi e Diletta Bresci e si scatena l’ira della Conferenza Donne Democratiche Prato. "Abbiamo aspettato cinque giorni – scrive in una nota Luana Bracone, portavoce della Conferenza Donne Democratiche Prato - affinché Diletta Bresci, vicesindaca di Poggio a Caiano ed esponente della Lega, prendesse le distanze da un post in cui campeggia la sua foto e in cui si leggono espliciti paragoni fisico-intellettivi tra la stessa vicesindaca e Rosy Bindi.

Autore del post, un uomo che a giorni presenterà un libro alle Scuderie Medicee". Nei giorni scorsi, Cristian Gori scrittore e autore del libro "Il figlio dell’ambasciatore" ha annunciato la presentazione alle Scuderie Medicee con un selfie insieme a Diletta Bresci scrivendo "per fortuna le donne in politica non sono tutte come Rosy Bindi (in tutti i sensi)". La Bracone però incalza: "Mi meraviglia che la vicesindaca non abbia sentito l’esigenza di prendere le distanze da queste parole rivendicando così il proprio ruolo di donna nelle istituzioni e il lavoro che ormai da 4 anni porta avanti nella Commissione Pari Opportunità Regionale.

Come Conferenza Donne Democratiche chiediamo alla vicesindaca di prendere immediatamente le distanze da quanto affermato nel post. In alternativa le consigliamo, visti i fatti, di valutare la coerenza e l’opportunità della sua presenza nella Commissione". Cosa risponde Diletta Bresci? "Non ho di che scusarmi in primis perché sono responsabile solo di ciò che dico io e non di cosa dicono gli altri. Poi, gli stessi che oggi puntano il dito sono i soliti che non hanno mai gridato alla scandalo quando le offese sessiste sono state rivolte con i post a Giorgia Meloni, Daniela Santanché, Lucia Borgonzoni. Non ho niente di cui dovermi giustificare".