Il portale Authority per orientarsi

Per effettuare una scelta consapevole, gli utenti hanno disposizione una serie di strumenti messi a punto dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, a partire dal Portale Offerte, che consente di confrontare in modo semplice e affidabile le offerte per la fornitura di energia elettrica e gas disponibili nella località in cui si trova l’utenza. Per ognuna delle offerte disponibili, il portale calcola una stima della spesa annua in base ai consumi indicati dall’utente o stimati dal sistema in base alle condizioni di utilizzo e indica le principali caratteristiche dell’offerta.

Certo è un meccanismo on line che prevede una certa dimestichezza con gli strumenti digitali e quindi non alla portata di tutti. Per avere una idea delle offerte si può navigare anche su sostariffe.it, che in un’interessante analisi del suo Osservatorio ha messo a confronto le 200 offerte tariffarie presenti sul mercato libero, in relazione a diversi profili di consumo – single oppure coppia o famiglia –. Il contratto inoltre ha la durata di un anno e non è rinnovabile; il cliente, alla scadenza dell’accordo potrà decidere di cambiare fornitore o di rimanere con lo stesso, ma sottoscrivendo una nuova offerta.