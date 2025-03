"Il Ponticello". Parte il concorso e invita le scuole

Il concorso letterario "Il Ponticello" è arrivato alla sesta edizione. Con una novità: la sezione Germoglio per i ragazzi della Vallata. Quella de Il Ponticello costituisce, infatti, un’esperienza ormai consolidata nel panorama dei concorsi di narrativa: lo scorso anno sono stati circa 180 i partecipanti da tutta Italia e dalla Svizzera italiana. Adesso è tutto pronto per il lancio dell’edizione 2025, promossa dall’agriturismo il Ponticello con il Comune di Vaiano, la Fondazione Cdse e della biblioteca comunale "Franco Basaglia".

"L’obiettivo – spiega Alessandra Maccianti, l’organizzatrice - è di incentivare il piacere di scrivere, realizzando un evento culturale che valorizzi la Valbisenzio. Vogliamo promuovere la scrittura creativa per mezzo del racconto breve e far conoscere ai concorrenti il nostro territorio". "Quest’anno si registra una bella novità sul fronte del coinvolgimento della comunità locale, c’è la sezione speciale Il Germoglio aperta ai ragazzi delle scuole della Vallata", annunciano il vicesindaco Davide Puccianti e l’assessora alla scuola Chiara Martini.

Un albero, una storia. È il tema del concorso. Un invito a riflettere sul valore, infinito, degli alberi nella vita quotidiana dell’umanità e delle persone. Molti avvenimenti hanno avuto inizio all’ombra di un albero o in prossimità di esso. Per la categoria Albero (adulti) le informazioni, con il regolamento, si trovano sul sito concorsoletterarioilponticello.wordpress.com (telefono 333 4642997). Gli elaborati dovranno pervenire entro il 25 maggio all’indirizzo [email protected]. La categoria Germoglio è aperta agli studenti della quinta classe della primaria e a tutte le classi della secondaria che frequentano gli istituti Bartolini di Vaiano e Pertini di Vernio, ma anche ai ragazzi – tra gli 11 e i 14 anni – residenti a Vaiano, Vernio e Cantagallo. Per Il Germoglio dovranno arrivare entro il 17 maggio.