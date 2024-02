Il Poggio riceve il Lido. Csl Psc, c’è il Venturina

La Zenith Prato vuole riprendere la corsa verso il vertice nel campionato Giovanissimi regionali. I bluamaranto, reduci dal pari interno contro il Montelupo, adesso cercheranno di strappare i tre punti sul terreno di gioco del Banti Barberino. L’appuntamento è per questa mattina alle ore 10. Gli ospiti, terza forza del girone dietro Floria e Settignanese, hanno 14 lunghezze di vantaggio rispetto ai padroni di casa che vanno alla ricerca di punti per una salvezza tranquilla. Lo stesso obiettivo del Maliseti Seano che stamani alle 10.45 attende al Comunale la Rondinella Marzocco. In questo caso il pronostico parla leggermente a favore degli ospiti, che occupano quinta piazza in classifica assieme all’Audace Galluzzo e che sono reduci dallo 0-0 interno proprio nello scontro diretto fra quinte della classe. Spostandoci ai Giovanissimi Elite, stamani alle ore 11 andrà in scena un duplice scontro salvezza. Sia Poggio a Caiano che Coiano Santa Lucia Prato Social Club sono attese da due sfide cruciali: i medicei ospitando al Martini il Lido Camaiore, i biancazzurri attendendo al Rossi il Venturina. Parliamo della terzultima e quartultima forza del campionato, due formazioni a serio rischio retrocessione nei regionali e che Poggio e Csl Psc dovranno battere a tutti i costi per continuare il cammino salvezza. Un percorso che vede la truppa di viale Galilei avere al momento sei lunghezze di vantaggio sui medicei.