Il Pnrr ‘riaccende’ il cinema Modena: "I lavori partono in primavera"

A distanza di cinque anni dall’acquisto, il Comune di Vaiano si accinge a ripristinare lo storico teatro e cinema Modena: quasi al via la gara di affidamento dei lavori, che ammontano a 856 mila euro. "La gara per l’affidamento dei lavori è ormai prossima e contiamo di dare il via all’intervento in primavera - annuncia il sindaco Primo Bosi - Abbiamo appena approvato l’aggiornamento finanziario del progetto per un valore complessivo di 856 mila euro che viene affidato, per essere aggiudicato, alla Stazione unica appaltante per la gestione dei fondi del Pnrr presso la Provincia di Pistoia con cui siamo convenzionati". Tassello necessario all’iter, l’approvazione da parte della giunta comunale, nel corso della sua ultima seduta, dell’aggiornamento del progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione e adeguamento, un intervento coperto per oltre 600 mila euro con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che il Comune è riuscito ad assicurarsi attraverso un bando, le altre risorse sono state messe a disposizione dalla stessa amministrazione comunale utilizzando il proprio bilancio. I lavori prevedono un consolidamento delle strutture per la sicurezza dal rischio sismico con la realizzazione di placcaggi e rinforzi, per l’adeguamento alla normativa antincendio oltre alla creazione del sistema di vie d’uscita verranno sostituiti gli infissi, la platea sarà dotata di un nuovo controsoffitto. Verranno realizzati una serie di interventi per garantire l’accessibilità a tutti. Il progetto prevede inoltre alcuni interventi per il restyling completo dei locali attraverso il rifacimento dei bagni al piano terra, la realizzazione di un nuovo intonaco, la posa in opera di nuova pavimentazione della platea con smontaggio e rimontaggio delle sedute, la tinteggiatura dei locali principali e della facciata oltre ad alcuni interventi sugli esterni in prossimità dell’ingresso della piazza. Tutto nuovo anche l’impianto elettrico.

Per il Modena, dopo anni di chiusura, nel 2018 è iniziato un nuovo capitolo di storia legato all’acquisto dell’immobile da parte del Comune di Vaiano, reso possibile dalla generosa donazione di 300 mila euro dell’Associazione per il Lavoro e la Democrazia che ha impegnato nel salvataggio del Modena i fondi donati dagli operai della vallata e dell’area pratese ingiustamente licenziati nel secondo dopoguerra e poi risarciti per legge. Intanto tante iniziative sono state promosse dall’associazione Over 50 che si è sempre impegnata per la riapertura del cinema-teatro.

Claudia Iozzelli