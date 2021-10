Prato, 9 ottobre 2021 - "Mi rifarò in sede legale, ma il museo non lo potrà risarcire nessuno". L'ex direttrice del Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, Cristiana Perrella, che era stata sollevata ieri dall'incarico con una nota della Fondazione che sovraintende al museo, annuncia battaglia in tribunale.

"Niente giustifica la modalità d'interruzione della mia collaborazione con il museo, avvenuta in palese violazione del contratto che mi legava alla direzione del Centro".