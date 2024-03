Il Pd al lavoro per le liste. Possibile il terzo mandato

Dopo la lunga e faticosa trattativa sul candidato sindaco, il Pd adesso è alle prese con le candidature al consiglio comunale. La direzione nei giorni scorsi ha sancito due regole. La prima: nessun iscritto al partito può candidarsi in altre liste, nemmeno quelle civiche a supporto di Ilaria Bugetti. La seconda: viene concessa una deroga all’eventuale terzo mandato da consigliere. I posti in lista sono 32, quelli di certa elezione non sono quantificabili, dipende innanzitutto da chi vincerà le elezioni e quindi avrà il premio di maggioranza, dipende dai risultati delle liste e partiti della coalizione all’interno della quale i seggi saranno assegnati. Ai confini delle alleanze stanno lavorando la segreteria e la candidata sindaca: è cosa fatta l’accordo con il Movimento 5 Stelle, in corso di definizione quelli con l’Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa. Quanto alle liste civiche, due sono certe: quella riformista, per semplicità si può definire l’area di Biffoni e quella in supporto diretto a Bugetti, alla quale se ne potrebbe aggiungere una seconda. Nella lista per Bugetti scontata la presenza di Rosanna Sciumbata, che sarà affiancata da esponenti della società civile e delle professioni, con attenzione anche alla rappresentanza dei territori e delle frazioni. Sono in corso proprio in questi giorni gli incontri per definire la griglia di partenza.

Fra gli attuali consiglieri comunali sei hanno già effettuato due mandati consecutivi: Gabriele Alberti, Elena Bartolozzi, Maurizio Calussi, Monia Faltoni, Marco Sapia e Paola Tassi. Ci sono poi anche gli assessori uscenti Simone Mangani e Ilaria Santi, che sono stati consiglieri fra il 2009 e il 2014, e lo sarebbero stati anche nelle due legislature con Biffoni sindaco se non fossero entrati in giunta. Con la deroga per il terzo mandato sulla carta possono essere tutti candidati. Sono invece sette i consiglieri uscenti al primo mandato: Antonio Facchi, Giannetto Fanelli, Martina Guerrini, Claudia Longobardi, Andrea Meoni, Matilde Rosati e Lorenzo Tinagli. La lista Pd accoglierà senz’altro nomi nuovi, con spazio ai giovani del partito. Non sarà candidato il segretario provinciale Marco Biagioni. Alla presentazione delle liste mancano quaranta giorni. Il tempo stringe.

an.be.