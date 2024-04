Il Paperino S. Giorgio sulla Rai

Paperino San Giorgio protagonista negli studi Rai. Una rappresentanza di volti noti del calcio locale, partecipando all’ultima puntata di uno storico programma come la Domenica Sportiva, ha avuto la possibilità di far conoscere al grande pubblico la dimensione sportiva di una radicata società pratese. Il seguitissimo show, condotto su Rai Due ogni domenica sera dalla giornalista Simona Rolandi, affiancata dagli ex atleti Adriano Panatta, Eraldo Pecci e Lele Adani, dal telecronica della nazionale Alberto Rimedio, dall’ex arbitro Mauro Bergonzi e dall’opinionista Giusy Meloni, stavolta ha ospitato tra il pubblico dodici tesserati del Paperino San Giorgio: il presidente Sauro Pratesi e la first lady Barbara Martini; il direttore tecnico Andrea Bonfiglio; i tecnici Filippo Betti, Edoardo Mammoli, Cosimo Landi ed i giocatori Diego Calabrese, Federico Pratesi, Leonardo Pagni, Francesco Martelli, David Parlavecchio e Giuseppe Sanzo. La presenza del gruppetto pratese è stata annunciata dalla presentatrice sottolineando il forte impegno del club nel settore giovanile e nel sociale, menzionando inoltre il "Grassroots Leader Award", premio assegnato dalla Figc a Bonfiglio. L’ennesima originale esperienza del sodalizio di via del ferro, già protagonista lo scorso dicembre di un progetto teatrale finalizzato alla sensibilizzazione verso i comportamenti virtuosi tenuti da tecnici, atleti e genitori nell’ambito del calcio giovanile.

L.M.