Il paesaggio della Calvana a piedi Trekking al passo di storia e arte

"Di castello in castello - Lungo la via delle Rocche" è l’ultimo appuntamento del festival diffuso che celebra il primo compleanno della Via delle Rocche e che ha riscosso successo durante tutto il programma.

Sabato, a partire dalle 8 del mattino e per l’intera giornata in calendario c’è il trekking guidato dalla torre di Melagrana alla Rocca Cerbaia. "E’ un percorso bellissimo, che oltre a toccare due delle Rocche del Cammino, darà la possibilità di immergersi nel paesaggio della Calvana, lungo le antiche vie medievali, e di toccare alcuni luoghi storici di grande fascino, come il borgo di Mezzana restaurato dai Padri Ricostruttori e la pieve di Montecuccoli", spiegano le assessore di Cantagallo Maila Grazzini e di Vaiano Beatrice Boni, illustrando l’appuntamento che i due Comuni hanno promosso insieme, con la Fondazione Cdse e Legambiente Prato. Il percorso permetterà anche di conoscere alcune realtà del territorio come il Frantoio della Valbisenzio e l’Agriturismo Santo Stefano.

Il trekking prevede massimo 50 persone, è condotto dalle guide di Legambiente Giulia Padovani e Tommaso Chiani e arricchito dalle spiegazioni storiche, archeologiche e leggendarie di Luisa Ciardi e Alessia Cecconi del Cdse. Il ritrovo è alle 8 del mattino al frantoio della Valle del Bisenzio a Sofignano.

Il percorso è di 16 chilometri e dura 8 ore comprese le soste con pranzo al sacco in autonomia al borgo di Mezzana, nello spazio messo a disposizione dall’associazione "Tutto è Vita". L’arrivo è previsto alle 16 al ponte della Rocca di Cerbaia, rientro al punto di partenza con bus navetta gratuito. Sono necessari zaino robusto, adeguata scorta d’acqua, pranzo, cappellino, occhiali da sole, k-way. Richiesta l’abitudine al cammino. Il contributo è di 15 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini fino a 11 anni.