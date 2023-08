Il nuovo parco urbano a La Serra Via ai lavori: pronto in 150 giorni "Sarà a servizio di tutto il paese"

Un campo di calcio immerso in un parco urbano. In 150 giorni (i primi lavori di demolizione sono partiti a luglio) sarà pronto il parco urbano de La Serra a Carmignano che nasce intorno al vecchio campo di calcio a 11 e tutto questo grazie ad un consistente finanziamento della Regione Toscana. Ieri mattina, il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, l’assessore allo sport Jacopo Palloni e Luca Erbaggio, direttore dei lavori hanno presentato l’opera che renderà l’impianto fruibile 24 ore al giorno e non solo per le società sportive.

Il campo di calcio verrà rifatto in erba naturale, con le misure regolamentari previste dalla Figc, e sarà costruito un pozzo per attingere l’acqua e utilizzare un sistema di irrigazione sotterraneo e con una illuminazione tramite moduli a led per raggiungere i requisiti previsti dalla normativa del Coni.

"L’idea – ha sottolineato il sindaco – va oltre il campo di calcio ed è quella di creare un parco urbano a servizio di tutti, utilizzabile anche per eventi di paese in sinergia con le altre strutture già presenti nella zona, come il campo da tennis anche se privato. La frazione de La Serra ha avuto un percorso di urbanizzazione che è durato trent’anni ed ora era il momento di pensare a strutture capaci di fare aggregazione, oltre a migliorare lo sport". Intorno al campo di calcio nascerà questo percorso fitness e wellness con vista panoramica, dove la gente a tutte le ore potrà incontrarsi, rilassarsi e passeggiare. Ci saranno ovviamente anche panchine e sedute sia per riposarsi sia per vedere chi sta giocando in campo. Immerso in uno spicchio di verde nascerà un campetto utilizzabile per il calcetto o la pallavolo, con libero accesso e da tempo richiesto dai giovani della zona. Prevista, infine, un’area ristoro che sarà un ulteriore punto di incontro. "E’ un parco all’avanguardia – ha aggiunto l’assessore Palloni – l’unico nella zona che il territorio attendeva da tempo e che la Regione ha sostenuto coninteresse".

Il costo complessivo dell’opera è 500.000 euro e il contributo della Regione ammonta a ben 346.000 euro, la restante somma è coperta dal Comune. La fine dei lavori è prevista per dicembre. La struttura dovrà essere poi affidata ad un gestore, con competenze ben precise per la manutenzione dell’erba e cura di tutta l’area.

M. Serena Quercioli