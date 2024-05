Il nido rinasce dopo il rogo. Sono aperte le iscrizioni

PRATO

Sono aperte le iscrizioni al nido comunale Arcobaleno, che riaprirà i battenti da metà ottobre, dopo cinque anni dal disastroso incendio provocato da un corto circuito all’impianto elettrico la notte del 25 marzo 2019, che ha distrutto tutto e reso necessario un totale rinnovo, con spazi totalmente riprogettati, più grandi e moderni. Sono state realizzate quattro grandi aule, con relativi servizi, fasciatoi e spazi polifunzionali. Particolare attenzione è stata riservata allo studio degli ambienti per l’accoglienza, creando ambienti confortevoli e tecnologici con riscaldamento a pavimento, sistema di ventilazione e ricambio dell’aria. Tutti gli impianti, compreso il piano cottura ad induzione, saranno alimentati elettricamente. Sono presenti spazi dedicati all’attività didattica e ludica e altri a servizio del personale, oltre ad una nuova cucina per la preparazione dei pasti.

La particolarità del nido Arcobaleno è che potrà accogliere anche la fascia di età a partire dai tre mesi, i piccolissimi, oltre a quella 6-12 mesi, 12-24 mesi e 24-32 mesi, mentre la maggior parte delle strutture accoglie i piccoli a partire dai 6 mesi o da un anno.

Il nido Arcobalento dispone di 46 posti: 14 per bambini dai 12 ai 24 mesi, 20 per i bambini dai 24 ai 26 mesi e 12 per i più piccoli dai 3 ai 12 mesi. Vediamo i moduli orari che potranno essere scelti al momento della domanda. Per la sezione grandi e medi (nati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 agosto 2023): tempo corto (ingresso dalle 7.30 alle 9; uscita dalle 13 alle 14); tempo lungo (ingresso dalle 7.30 alle 9; uscita dalle 16 alle 16.30); tempo prolungato (ingresso dalle 7.30 alle 9; uscita dalle 17 alle 17.30). Sezione piccoli (nati tra il 1° settembre 2023 e il 29 febbraio 2024): tempo lungo (ingresso dalle 7.30 alle 9; uscita dalle 16 alle 16.30). Sezione piccolissimi (nati tra il 1° marzo 2024 e il 31 maggio 2024): tempo corto (ingresso dalle 7.30 alle 9; uscita dalle 13 alle 14)

Tutte le iscrizioni chiuderanno martedì 4 giugno. La quota di iscrizione dovrà essere pagata da tutti coloro che non hanno presentato ancora domanda al nido comunale per l’anno educativo 2024/2025. L’assegnazione di un posto al nido Arcobaleno, infine, permetterà di fare richiesta alla Regione, entro le ore 18 del 27 giugno, per la concessione della Misura Nidi Gratis. Per maggiori dettagli e per compilare la domanda visitare il sito web del Comune di Prato.