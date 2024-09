Il nido è gratis per cento famiglie. Accolta la totalità delle richieste

Un aiuto concreto per cento famiglie che non avranno la preoccupazione di pagare la retta dell’asilo. Il Comune di Montemurlo ha ricevuto dalla Regione la somma totale di 362.797 euro (di cui 181.398 a titolo di anticipo) per l’anno educativo 2024/2025. I beneficiari saranno le famiglie i cui bambini frequentano i nidi accreditati con il Comune e i servizi comunali. Delle 99 domande ammesse, 56 riguardano infatti richieste per le strutture private, accreditate per la misura ’Nidi gratis’, mentre 43 sono quelle per le strutture comunali.

Tutte le domande presentate dalle famiglie sono state accolte. ’Nidi gratis’, la misura varata dalla Regione lo scorso anno, permette l’abbattimento della retta per la frequenza delle bambine e dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi). L’avviso regionale prevede l’abbassamento dei costi delle tariffe fino ad un massimo di 800 euro. Il requisito primario è possedere un’attestazione Isee fino a 35.000 euro.

"I servizi educativi per la prima infanzia sono un’importante risorsa per le famiglie in termini di sostegno per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, e un’opportunità di crescita per i bambini in un ambiente ricco di stimoli - sottolinea l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano –. Pertanto, siamo molto felici che tutte le 99 famiglie che hanno presentato domanda sulla misura ’Nidi gratis’ abbiano ricevuto una risposta positiva e possano usufruire della riduzione sulle rete per la frequenza dei servizi prima infanzia". Intanto ieri mattina, dopo le ferie estive, a Montemurlo, hanno riaperto tutti i nidi comunali e privati. L’assessore Baiano ha fatto il giro di tutte le strutture comunali (nido Tata Badà di Montemurlo, Piccino picciò di Oste e Il libro parlante, la ludoteca che si trova a Villa Giamari) per augurare a tutti gli educatori e ai bambini un felice nuovo anno educativo.

"A Montemurlo abbiamo la fortuna di avere strutture educative d’eccella ed è importante incontrare le educatrici e le famiglie per recepirne le necessità", continua l’assessore Baiano che in questi giorni, insieme ai tecnici del Comune, sta facendo gli ultimi sopralluoghi in tutti plessi scolastici per verificare lo stato delle strutture dopo la chiusura estiva e mettere a punto le ultime manutenzioni prima della ripresa delle lezioni il prossimo 16 settembre.