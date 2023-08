Il nido di Vernio riapre agli alunni il 16 settembre

Il 16 settembre riapre l’asilo nido a Vernio. Una buona notizia per i genitori dell’alta Valbisenzio, anche se le scuole continuano a fare i conti con la mancanza del personale Ata, che scarseggia in tutta la provincia di Prato ma che è fondamentale per l’apertura dei plessi scolastici. L’asilo nido di Vernio può ospitare fino a 14 bambini iscritti e darà anche la possibilità ai piccoli alunni di sperimentare il servizio 0-6 cioè il percorso integrato tra il nido e la scuola dell’infanzia in continuità.

Intanto in tutta la provincia anche quest’anno manca il personale Ata. Quello in servizio o comunque in arrivo per la prima campanella del 15 settembre al momento non basta.

All’ istituto comprensivo Bartolini di Vaiano è stato assegnato del personale Ata in più rispetto al 2022, però inferiore a quanto richiesto. E alcune scuole dei Comuni, nelle frazioni periferiche, devono fare i conti anche con il calo degli alunni iscritti. E’ il caso delle scuole dell’infanzia di Poggio alla Malva e di Bacchereto, nel territorio di Carmignano, che resteranno aperte nel prossimo anno scolastico 2023-2024, ma avranno entrambe una sezione invece di due. Tale diminuizione è dovuta al calo delle iscrizioni.