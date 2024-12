Il Natale di Seano comincia oggi. Street band, mercatini e tombola

Natale a Seano, fra street food, mercatini in centro e animazione per bambini. Da oggi fino al 24 dicembre l’associazione Festa Santissimo Crocifisso organizza diversi appuntamenti per grandi e piccini con l’obiettivo di raccogliere fondi per la "Festa Grossa" del 2027.

Si parte questo pomeriggio alle 14.30 con il passaggio della Sganghenga Street Band e la loro spumeggiante musica, insieme a Babbo Natale, in piazza IV Novembre e piazza San Pietro. In piazza della chiesa ci sarà il mercatino dell’artigianato al femminile di "Io Creo" e quello dei prodotti di fattoria con l’azienda agricola "I Campini e "La Vannini" oltre a merenda con ciambelle, bomboloni caldi, cioccolata.

Domani dalle 14.30 sarà possibile per i bambini fare un giro e le fotografie sul pony con l’associazione "Cavalli e Carrozze" e naturalmente ancora consegnare le letterine a Babbo Natale. Il mercatino e la merenda animeranno le due piazze. Martedì 24 alle 22 inizierà la veglia di Natale in chiesa e anche quest’anno ci sarà il presepe vivente. All’uscita della messa, come vuole la tradizione seanese, brindisi in piazza con spumante e panettone offerto dall’associazione Festa Santissimo Crocifisso.

La Misericordia di Seano propone quest’anno la tombola: domani e il 26 dicembre alle 21 si gioca nell’ex cinema parrocchiale. E oggi pomeriggio verrà organizzato un laboratorio per bambini dalle 14 alle 18 nei locali del circolo Mcl con il ritorno del gioco della pentolaccia e altro ancora. Infine, volete far felici e stupire i vostri bambini con la visita di Babbo Natale a casa la vigilia, dalle 17 alle 21? Intanto, portate i regali nella sede della Misericordia, fino a domani dalle 8 alle 18, e prenotate al numero 345 2810801.

M.S.Q.