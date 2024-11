Il Natale condiviso dei tre Comuni. Un calendario dall’Ambra all’Arno. Con mercatini, concerti e mostre

L’atmosfera del Natale viaggia dall’Ambra all’Arno.

Il programma delle feste unirà i Comuni di Carmignano, Poggio a Caiano e Signa ed è stato presentato in Regione e inaugurato domenica a Signa. L’enogastronomia, mercatini, fiera, libri, pittura, concerti e mostre: quasi tutti i giorni in ogni Comune è prevista una iniziativa. Carmignano parte con la fiera e le specialità enogastronomiche (30 novembre e 1° e 3 dicembre) nelle piazze. Il 5 dicembre (ore 16,30) apertura della mostra collettiva di Natale a cura di ArteBellariva a villa Alberti a Signa e il 7 (ore 17) in sala della giostra a Poggio a Caiano ci sarà "Arte e musica alla corte dei Medici tra ‘500 e ‘600". L’8 dicembre sarà il classico giorno dei presepi: alle 11,45 apertura di quello della parrocchia di San Miniato a Signa, ad Artimino passeggiata dei presepi nelle stazioni della via crucis. Non mancherà il grande presepe dalle Suore Minime del Sacro Cuore.

A Poggio a Caiano accensione delle luminarie e a Seano "Natale in piazza" con stand gastronomici, mercatino e animazione per bambini. Si replica il 21 e 22. Dall’8 dicembre al 15 gennaio in piazza Risorgimento a Poggio ci sarà la pista di ghiaccio per il pattinaggio. Sempre l’8 mercatino in piazza del popolo a San Piero a Ponti e il 14 mercatino a Poggio in piazza Santissimo Rosario (dalle 9,30 alle 12,30). Il 12 arriverà una novità: il laboratorio di Natale di Artimino con tecnici e artisti dei laboratori di Rigoccioli. Dal 14 le vie del borgo di Castello a Signa si animeranno con i presepi e il 15 torneranno gli oltre 40 presepi di Bacchereto con mercatino e laboratori per bambini.

Il "Natale ai Colli" di Signa sarà il 15 all’Indicatore dalle 10 alle 19. Piazza Battisti a Comeana il 15 dicembre (dalle 14 alle 19) si animerà con mercatino, stand gastronomici, animazione.

Il presepe vivente attraverserà le vie di Sant’Angelo a Lecore il 21 alle 15 e sempre il 21 (ore 21,15) in Salablù a Signa spettacolo "Caro Babbo Natale" della compagnia Le Petite Voyage. Da segnalare i concerti per la festa della Toscana al teatro Ambra il 30 novembre (ore 21,15) a cura della scuola di Musica L’Ottava Nota e l’8 dicembre in Salablù a Signa con "Christmas Show" (ore 21,15). E tante mostre da vedere, sul tema natalizio, dell’arte della paglia e non solo.

M. Serena Quercioli