Il murales per i 170 anni di Coop. Sessanta mq di colori e immagini

Un murales per celebrare i 170 anni di storia della cooperazione di consumatori. Sessanta metri quadrati (per 10 metri d’altezza) di colori e immagini che raccontano i progetti, i protagonisti e gli strumenti operativi dell’attività di Coop in quasi due secoli. Dai vecchi registratori di cassa alla data di apertura del primo spaccio, passando per le barche testimonial delle ultime campagne di sostenibilità fino al logo di Close The Gap, ossia la campagna sull’inclusione e la parità di genere, e la scarpa rossa con il numero 1522. L’opera, realizzata - grazie alla collaborazione dell’associazione culturale Centro Studi Cavallini - da Francesco Forconi, in arte Skim, è stata inaugurata nella giornata di ieri e si trova all’interno della sede di Coop Italia a Prato, in via Nottingham. Si chiama "Galassia Coop": un caos armonico, come lo ha definito l’autore. "Dopo aver studiato la storia di Coop, ho cercato di raffigurarla visivamente come meglio credevo, mettendo in evidenza soprattutto l’aspetto sociale - le parole di Skim - E’ stata complessa la fase di progettazione, poi in una settimana ho concluso il murales. E’ stato un onore essere scelto per questo lavoro: ho mixato forme e colori, attraverso il mio stile, così da raccontare il mondo di Coop", ha sottolineato l’artista. "Skim è stato capace di rappresentare tematiche molto complesse su uno grande spazio, la parete che si trova proprio all’ingresso della sede - ha detto Maura Latini, presidentessa di Coop Italia - Un’opera come questa dà subito a colpo d’occhio l’idea concreta di quanto sia molteplice e variegato il movimento della cooperazione di consumatori". "Galassia Coop" non è la prima opera d’arte a caratterizzare gli spazi della sede pratese di Coop Italia. Già, perché all’esterno è stata installata a fine agosto del 2023 "Umanità", realizzata da Sauro Cavallini. "E’ importante accogliere opere d’arte in una sede di lavoro - ha spiegato Domenico Brisigotti, direttore generale di Coop Italia - perché è un modo per renderla più accogliente. Questo murales è l’espressione dei valori che ispirano le azioni di Coop. Ma ha anche un altro significato: in questa sede si ospitano diverse funzioni, fra le quali la gestione delle merci non alimentari. Con quest’opera abbiamo voluto dare un segnale di impegno per sostenere questo tipo di mercato".

Francesco Bocchini