Il Monumento trasloca fuori dalle Scuderie

Monumento ai caduti della Grande Guerra, è stato "imbracato" e trasferito da piazza XX Settembre al parcheggio delle Scuderie Medicee in via Roma. Il primo spostamento dell’opera dello scultore Mario Moschi, inaugurata nel 1930, è andato a buon fine senza danneggiamenti, come molti temevano. La vicenda del rifacimento di piazza XX Settembre e del momentaneo trasloco della scultura per essere sottoposta a restauro e ricollocata in una diversa posizione, si può dire ha infiammato il dibattito politico nell’ultima settimana. Prima i pro e i contro a questo spostamento per consentire i lavori in una piazza che è interamente transennata ed evitare danneggiamenti all’opera, poi la polemica per la sottrazione dei posti auto nel parcheggio con l’area di cantiere, anche se davanti ai portoni delle Scuderie non si può parcheggiare. Questa scultura, in pratica, è finita al centro della campagna elettorale di Poggio a Caiano ma ne uscirà... con un aspetto migliore. Il monumento, in realtà, era già stato sottoposto ad un restauro, durato una settimana, nel 2019 quando partecipò anche al concorso Wiki Love Monuments come bene culturale italiano. In questa occasione dei lavori di riqualificazione della piazza, il monumento sarà oggetto di un trattamento conservativo, così non avrà problemi per diversi anni ad affrontare sbalzi climatici e piogge acide. Visto dalle transenne, effettivamente, il monumento appare in buone condizioni anche di pulizia. L’operazione si svolgerà sotto il controllo della Soprintendenza che pare abbia dei progetti da presentare in relazione al monumento ai caduti, alla sua storia e collocazione nella nuova piazza dove sarà più valorizzato e visibile.