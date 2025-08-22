Il mix della squadra per il consiglio regionale

La storia a piccoli passi

22 ago 2025
REDAZIONE PRATO
Ecco il sestetto di candidati di Sinistra italiana per il collegio pratese per le elezioni regionali toscane di ottobre prossimo.

Capolista è Alessio Laschi (nella foto) capogruppo in consiglio comunale a Montemurlo e segretario provinciale di Sinistra Italiana. Da sempre impegnato nell’associazionismo e nello sport, lavora da vent’anni nel settore tessile. Poi c’è Eleonora Cossu, insegnante di Chimica al Buzzi e tornata in politica con Sinistra Unita e adesso con Sinistra Italiana dopo tanti anni di assenza. Candidato anche Lorenzo Terreni, ingegnere ambientale: si occupa di tutela ambientale e gestione sostenibile del territorio. "A Terreni stanno particolarmente a cuore la sicurezza idrogeologica e il consumo scellerato di suolo" si dice da Si.

Denise Benincasa è una giovane di Vaiano, "determinata e attenta all’ambiente e alla mobilità sostenibile". Denise è laureata in lingue e ha vissuto a Londra, a Parigi e a Berlino per motivi di lavoro.

Niccolò Sanesi è il più giovane dei candidati pratesi per Si Avs, arriva direttamente da Ugs. Niccolò è laureato in Lettere a Siena, è stato rappresentante d’istituto e poi presidente della Consulta degli studenti.

Ilenia Cavaciocchi scende in lizza da Carmignano: è laureata in Giurisprudenza, lavora nel settore amministrativo. È consigliera comunale a Carmignano e si occupa di volontariato.

