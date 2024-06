Il ministro dell’Economia Giorgetti in visita all’impresa Nigro

Questa mattina visita in città del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Il ministro sarà in Toscana per parlare di turismo e impresa. In particolare domani mattina alle 9 terrà un incontro a Montecatini Terme all’interno della Confcommercio in viale Foscolo, 4 insieme alle categorie economiche per parlare di turismo e terme.

Poi il trasferimento a Prato dove alle 11 è atteso in via Valentini, 38 per una visita all’impresa Nigro all’interno dell’azienda. Al termine della visita il ministro farà il punto con gli impegni del governo per i settiori strategici della città, il tessile, ma anche le recenti decisioni in materia di edilizia e superbonus, i contributi per chi ha svolto lavori di edili.